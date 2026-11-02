در بر خط مقدم این هفته مشکل پرداخت نشدن مطالبات کالابرگی واحد‌های صنفی استان، بسته بودن برخی ایستگاه‌های اتوبوس در کلانشهر اهواز و کمبود سوخت برای کشاورزان هفتکل مورد پیگیری قرار گرفته است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، برخی از واحد‌های صنفی در استان نسبت به پرداخت نشدن مطالبات کالابرگی خود گله‌مند هستند و از فروش محصولات کالابرگی خودداری می‌کنند.

برخی از ایستگاه‌های مکانیزه اتوبوس در کلانشهر اهواز در ساعاتی از روز بسته می‌باشند و شهروندان در گرما باید منتظر اتوبوس باشند و خواستار رسیدگی به این موضوع شده‌اند.

کشاورزان شهرستان هفتکل با کمبود سوخت برای ماشین آلات کشاورزی خود را برای کشت پاییزه مواجه شده‌اند و سبب مشکلات برای آنها شده است و از مسئولان خواستند این موضوع را پیگیری نمایند.