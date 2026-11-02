به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، روز دانش‌آموز در ایران مصادف با ۱۳ آبان است، روزی که دانش آموزان در کنار سایر اقشار مردم به مبارزه با رژیم ستم شاهی پرداختند و مظلومانه به شهادت رسیدند.

در گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان دانش‌آموز، ۱۳ آبان به نام روز استکبار ستیزی نام گرفته است.

سیزده آبان ریشه در مبارزه و قیام دانش آموزان متعهد و بیدار بر ضد رژیم ستم شاهی و حامیان آن به ویژه آمریکای جنایتکار دارد.

دانش آموزانی که همواره در عرصه‌های مختلف از جمله سال‌های پیروزی انقلاب اسلامی و دوران دفاع مقدس گرفته تا سال‌های پس از آن همواره در خط مقدم دفاع از وطن بوده‌اند.

اینبار و در این برهه حساس نیز دانش آموزان همگام و همصدا با مردم سراسر ایران فریاد استکبار ستیزی سر می‌دهند.

در کنار دانش آموزان سایر اقشار مردم کردستان هم برای حضور گسترده در راهپیمایی یوم الله ۱۳ آبان اعلام آمادگی کردند.