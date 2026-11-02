به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ رئیس سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان پیش بینی کرد امسال بیش از ۷۰ هزار تن گندم از زمین‌های کشاورزی استان برداشت شود.

محسن یکتاپور گفت: شهرستان حاجی آباد یکی از مهم‌ترین قطب‌های کشت گندم در هرمزگان است.

وی افزود: در شهرستان حاجی آباد امسال بیش از ۴۰ هزار تن گندم از ۱۱ هزار هکتار زمین‌های کشاورزی برداشت می‌شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان گفت: شیروان، مهرگان، جلال، سحر و چمران ۲ از ارقام کشت شده گندم در استان است.

یکتا پور افزود: محصول تولید شده تنها ۲۵ درصد از نیاز هرمزگان را تامین، و بقیه از استان‌های دیگر همچون آذربایجان شرقی و همدان تامین می‌شود، اما ۹۰ درصد بذر تولید گندم هرمزگان در خود استان تولید می‌شود.

فرماندار حاجی آباد گفت: با توجه به شرایط آب و هوایی خاص شهرستان حاجی‌آباد، محصولات نیمه سردسیری در منطقه شمال و بخش مرکزی این شهرستان کشت می‌شود.

محمد سالاری پور افزود: گندم نیز در بخش‌های مرکزی، فارغان و احمدی کشت می‌شود و امیدواریم کشاورزان امسال با همکاری مسئولان استانی و شهرستانی، رونق بهتری در کشاورزی تجربه کنند.

ایرج شریفی رئیس اتاق اصناف کشاورزی شهرستان حاجی آباد هم با انتقاد از تسویه نشدن مطالبات گندمکاران پس از گذشت هفت ماه از سال، گفت: کشاورزان برای خرید کود‌های شیمیایی با مشکل رو‌به‌رو شده‌اند و از مسئولان می‌خواهیم برای رفع این مشکل و سوخت کشاورزان چاره اندیشی کنند.

مدیر شعب بانک کشاورزی هرمزگان نیز گفت: بانک کشاورزی برای تسهیل امور و حمایت از کشاورزان گندم کار، طرح ویژه‌ای با نام گندم اعتبار در نظر گرفته است.

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بابک کلانتری افزود: در این طرح گندم‌کارانی که محصول خود را تحویل سیلو‌ها می‌دهند، بلافاصله پس از دریافت قبض تحویل می‌توانند به شعب بانک مراجعه کرده و تا سقف ۳۰ درصد مجموع گندم تحویلی و تا سقف یک میلیارد تومان، کارت اعتباری بدون کارمزد و سود دریافت کنند.

وی گفت: این تسهیلات در زمان واریز وجه گندم از سوی دولت تسویه می‌شود.