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اخبار گوناگون از نقاط مختلف استان را در بسته خبری ۱۱ آبان ماه بیننده باشید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، به مناسبت گرامیداشت هفته بسیج دانشآموزی، یادواره شهدای دانشآموز شهرستان سقز برگزار شد.
در این مراسم از فرزندان و خانوادههای معظم شهدای شهرستان سقز تجلیل شد.
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مدیر شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه کردستان از راهاندازی دستگاههای صدور آنی کارت سوخت در ۷ شهرستان سنندج، سقز، بانه، مریوان، قروه، بیجار و کامیاران خبر داد.
حمهحسنی گفت: متقاضیان دریافت کارت سوخت خودروهای فاقد کارت میتوانند با مراجعه به سامانه FCS.NIOPDC.IR ثبتنام کنند.
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به مناسبت هفته پدافند غیرعامل و با هدف افزایش آمادگی نیروهای امدادی و خدماترسان مانور کارگروه امداد و نجات قروه در محل سازمان جهاد کشاورزی و کمیته امداد این شهرستان برگزار شد.
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مانور پدافند غیر عامل ارگانهای امدادی و خدماتی دهگلان نیز در دبیرستان خدیجه الکبری این شهر برگزار شد.
در این مانور دانش آموزان آموزشهای لازم را در مقابله با حوادث غیر مترقبه فرا گرفتند.
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امروز در جلسه کارگروه خدمات امداد و نجات دیواندره هم وضعیت آمادگی دستگاههای خدمات رسان مورد بررسی قرار گرفت.
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واژگونی خودرو سواری سمند ۲ کشته و سه مصدوم بر جای گذاشت.
به گفته رئیس اورژانس پیش بیمارستانی و فوریتهای پزشکی دانشگاه علوم پزشکی استان بر اثر این حادثه که صبح امروز در کیلومتر ۳۲ محور سنندج - دهگلان روی داد راننده خودرو سمند و یکی دیگر از سرنشینان جان خود را از دست دادند و سه نفر هم مصدوم شدند.
هدایی اظهار داشت: ۳ مصدوم این سانحه در بیمارستانهای کوثر سنندج و شهدای دهگلان تحت درمان هستند.