به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، به مناسبت گرامیداشت هفته بسیج دانش‌آموزی، یادواره شهدای دانش‌آموز شهرستان سقز برگزار شد.

در این مراسم از فرزندان و خانواده‌های معظم شهدای شهرستان سقز تجلیل شد.

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مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه کردستان از راه‌اندازی دستگاه‌های صدور آنی کارت سوخت در ۷ شهرستان سنندج، سقز، بانه، مریوان، قروه، بیجار و کامیاران خبر داد.

حمه‌حسنی گفت: متقاضیان دریافت کارت سوخت خودرو‌های فاقد کارت می‌توانند با مراجعه به سامانه FCS.NIOPDC.IR ثبت‌نام کنند.

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به مناسبت هفته پدافند غیرعامل و با هدف افزایش آمادگی نیرو‌های امدادی و خدمات‌رسان مانور کارگروه امداد و نجات قروه در محل سازمان جهاد کشاورزی و کمیته امداد این شهرستان برگزار شد.

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مانور پدافند غیر عامل ارگان‌های امدادی و خدماتی دهگلان نیز در دبیرستان خدیجه الکبری این شهر برگزار شد.

در این مانور دانش آموزان آموزش‌های لازم را در مقابله با حوادث غیر مترقبه فرا گرفتند.

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امروز در جلسه کارگروه خدمات امداد و نجات دیواندره هم وضعیت آمادگی دستگاه‌های خدمات رسان مورد بررسی قرار گرفت.

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واژگونی خودرو سواری سمند ۲ کشته و سه مصدوم بر جای گذاشت.

به گفته رئیس اورژانس پیش بیمارستانی و فوریت‌های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی استان بر اثر این حادثه که صبح امروز در کیلومتر ۳۲ محور سنندج - دهگلان روی داد راننده خودرو سمند و یکی دیگر از سرنشینان جان خود را از دست دادند و سه نفر هم مصدوم شدند.

هدایی اظهار داشت: ۳ مصدوم این سانحه در بیمارستان‌های کوثر سنندج و شهدای دهگلان تحت درمان هستند.