بازیکن استقلال درباره دیدار تیمش با الشمال قطر گفت: همه استقلال را می‌شناسند و به خوبی می‌دانند که بزرگترین اسم در فوتبال آسیاست.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، یاسر آسانی در نشست خبری پیش از بازی الشمال قطر در هفته چهارم لیگ نخبگان آسیا که فردا شب در ورزشگاه بین‌المللی بصره برگزار می‌شود، اظهار کرد: یک بازی دشوار مقابل رقیب قطری پیش‌رو داریم. الان استادیوم خانگی ما اینجاست و به حمایت هواداران خود نیاز داریم. امیدوارم کنارمان باشند تا یک نمایش خوب را به اجرا بگذاریم.

وی افزود: الشمال تیم قدرتمندی است و به خوبی از این موضوع با خبر هستیم. اینجا آمده‌ایم تا صد درصد توان خود را برای هوادارانمان بگذاریم.

بازیکن تیم فوتبال استقلال خاطرنشان کرد: همه در اینجا (بصره) می‌دانند که استقلال چه باشگاهی است. اسم استقلال را همه می‌شناسنند و بزرگترین اسم در آسیا است.

آسانی تصریح کرد: در هر کشوری که ما بازی می‌کنیم، آنقدری هوادار داریم که به ما حس و حال بازی خانگی را بدهد.

وی ادامه داد: امیدوارم فردا هوادارانمان به ورزشگاه بیایند و با حضور آنها یک نمایش بسیار عالی را مقابل حریف قدرتمند خود به اجرا بگذاریم.