رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی کرج با تأکید بر ضرورت توجه خریداران به رتبه انرژی تجهیزات گازسوز، انتخاب لوازم کم‌مصرف و استاندارد و فرهنگ‌سازی برای اصلاح الگوی مصرف را از راهکارهای کاهش مصرف گاز در خانوارها دانست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز ، امیر آجرلو ، رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی کرج در برنامه زنده رادیویی «رهیافت» با موضوع مدیریت مصرف گاز، گفت: خریداران هنگام تهیه لوازم گازسوز از جمله بخاری، آبگرمکن، پکیج و اجاق گاز باید به برچسب و رتبه انرژی محصولات توجه کنند و از فروشندگان بخواهند تجهیزات استاندارد و کم‌مصرف معرفی کنند.

وی با اشاره به وضعیت تولید تجهیزات گازسوز افزود: در حال حاضر بیشتر بخاری‌های گازی عرضه‌شده در بازار دارای رتبه انرژی B هستند، اما برخی تولیدکنندگان داخلی نیز تولید بخاری‌های با رتبه انرژی A را آغاز کرده‌اند.

آجرلو پایین بودن هزینه گاز در سال‌های گذشته را از عوامل کاهش حساسیت مصرف‌کنندگان نسبت به میزان مصرف انرژی دانست و بر ضرورت نهادینه شدن فرهنگ مصرف بهینه در خانواده‌ها تأکید کرد.

وی استفاده از شعله متناسب با اندازه ظروف، خاموش کردن شعله‌های بدون استفاده و تنظیم صحیح شعله اجاق گاز را از جمله راهکارهای ساده برای کاهش مصرف گاز برشمرد.

رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی کرج همچنین با اشاره به ظرفیت حدود ۸۰۰ عضو این اتحادیه برای ترویج فرهنگ مصرف بهینه گفت: این اتحادیه آمادگی دارد با همکاری شرکت گاز استان، دوره‌های آموزشی ویژه فروشندگان برگزار کند تا اطلاعات دقیق‌تری درباره تجهیزات کم‌مصرف و استاندارد در اختیار خریداران قرار گیرد.

آجرلو در ادامه از اجرای طرح جایگزینی بخاری‌های فرسوده با نمونه‌های جدید و کم‌مصرف با همکاری برخی تولیدکنندگان و شرکت گاز خبر داد و افزود: این طرح با هدف ارتقای بهره‌وری تجهیزات گرمایشی و کاهش مصرف گاز دنبال می‌شود.

وی در پایان اصلاح الگوی مصرف را نیازمند مشارکت خانواده‌ها دانست و تأکید کرد: تغییر رفتارهای روزمره و انتخاب آگاهانه تجهیزات گازسوز می‌تواند در مدیریت مصرف انرژی و تأمین پایدار گاز در روزهای سرد سال مؤثر باشد.