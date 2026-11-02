دانشگاه آزاد اسلامی اردبیل امروز شاهد تجمعِ دانشجویان و استادان، در هم عهدی با رهبر معظم انقلاب اسلامی بود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل؛ پاسخ پرمهر رهبر معظم انقلاب به نامه‌های جمعیِ دانشجویان، با ایجاد موجی از امید و انگیزه، کلیدواژه «هم‌عهدی» را، به نماد اراده جمعیِ نسل جوان تبدیل کرده.

پس از انتشار پاسخ حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای به دانشجویان، محافل دانشگاهی شاهد بازتاب گسترده این پیام بود.

از جمله در دانشگاه آزاد اسلامی اردبیل، که در تجمعِ دانشجویان و استادان، پیش از ظهر امروز در این دانشگاه نمود پیدا کرد.