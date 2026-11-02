معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده با تأکید بر ضرورت افزایش حضور زنان در عرصه‌های حکمرانی، گفت: شناسایی زنان توانمند و فراهم‌کردن زمینه حضور مؤثر آنان در سطوح مدیریتی و تصمیم‌گیری، از اولویت‌های مهم دولت چهاردهم است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، زهرا بهروزآذر معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده در نشست با فعالان احزاب و تشکل‌های سیاسی، با اشاره به اهمیت افزایش حضور زنان در عرصه‌های حکمرانی، گفت: در دولت چهاردهم، برای نخستین‌بار مشاور وزیر در حوزه زنان در ستاد انتخابات کشور حضور پیدا کرد.

وی با بیان اینکه کشور درگیر شرایط جنگی شد، اظهار کرد: با وجود این شرایط، در انتخابات شاهد افزایش حضور زنان در عرصه‌های روستایی و شهری بودیم و امیدواریم با خروج از وضعیت نه جنگ و نه صلح، حضور زنان در عرصه‌های مختلف بیش از پیش تقویت شود.

بهروزآذر با تأکید بر ضرورت افزایش سهم زنان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: اگر امروز ۱۴ زن در مجلس حضور دارند، باید تلاش کنیم این تعداد به ۱۴۰ نفر برسد. همچنین باید زمینه افزایش حضور زنان در دانشگاه‌ها و سطوح مختلف مدیریتی فراهم شود.

معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده ادامه داد: زنان نباید تنها صدای نیمی از جمعیت کشور باشند، بلکه باید صدای کودکان، افراد دارای معلولیت، سالمندان، مهاجران و گروه‌هایی باشند که کمتر مورد توجه قرار گرفته‌اند.

وی با بیان اینکه حضور زنان در عرصه‌های مختلف متناسب با شایستگی‌های آنان نیست، گفت: زنانی که امروز در موقعیت‌های مدیریتی و اجتماعی قرار دارند، باید به شناسایی و حمایت از زنان مستعد دیگر کمک کنند.

بهروزآذر یکی از مشکلات موجود را دیده‌نشدن و شناسایی‌نشدن زنان توانمند دانست و افزود: بسیاری از دانشمندان برتر کشور زنان هستند، اما حضور و مدیریت آنان در شرکت‌های دانش‌بنیان به اندازه ظرفیت و توانمندی‌شان نیست.

وی با تأکید بر ضرورت هم‌افزایی میان زنان خاطرنشان کرد: امروز گرد هم آمده‌ایم تا با همکاری و همراهی یکدیگر، زمینه افزایش حضور زنان در عرصه‌های مختلف را فراهم کنیم و توانمندی‌های آنان بیش از گذشته دیده شود.

معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده با اشاره به برابری همه مردم ایران در برابر قانون، اظهار کرد: در دو سال گذشته پژوهش‌های گسترده‌ای انجام داده‌ایم و بخشی از احساس تبعیض در جامعه زنان، به قوانین و مغایرت‌هایی بازمی‌گردد که کمتر مورد توجه قرار گرفته‌اند.

بهروزآذر با اشاره به اصل ۲۱ قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام در حوزه زنان، گفت: موضوع کرامت زنان باید مورد توجه جدی قرار گیرد و دستور کار ما در این مدت، بررسی این موضوع بوده است که در صورت اجرای سیاست‌های کلی، چه قوانین و مقرراتی با یکدیگر مغایرت خواهند داشت.