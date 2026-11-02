



خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ به گزارش ارشد نظامی آجا در استان گلستان گفت : قرارگاه مهارت‌آموزی ستادکل نیروهای مسلح با هدف ایجاد نشاط و جذابیت خدمت سربازی و در راستای اتصال زنجیره آموزش به اشتغال تسهیلات قرض‌الحسنه اشتغال پرداخت می کند.

امیر سرتیپ دوم ستاد علی‌اکبر عرب افزود : با هدف حمایت از اشتغال و تسهیل ورود سربازان مهارت‌دیده به بازار کار و در راستای اجرای این سیاست و به درخواست قرارگاه های مهارت‌آموزی کارکنان وظیفه استان و با تعامل معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری ، مبلغ ۶۷۱ میلیارد ریال اعتبار برای تخصیص تسهیلات قرض‌الحسنه اشتغال‌زایی از محل اعتبارات منابع تکلیفی بودجه سال ۱۴۰۵ به قرارگاه‌های مهارت آموزی کارکنان وظیفه در سطح استان اختصاص یافت.

وی افزود: در این مرحله، سربازان ماهر منقضی از خدمت که ازمهر سال ۱۴۰۰ تا پایان شهریورماه ۱۴۰۴ از خدمت ترخیص شده‌اند، در صورت برخورداری از مدرک مهارتی مرتبط با طرح شغلی، می‌توانند از تسهیلات قرض‌الحسنه اشتغال‌زایی بهره‌مند شوند.

امیر عرب گفت: قرارگاه مهارت آموزی کارکنان وظیفه نیروهای مسلح در راستای افزایش ظرفیت استان علاوه بر اعتبار ذکر شده، مبلغ ۶۷۵ میلیارد ریال نیز از محل سپرده‌های داخلی در این خصوص اختصاص داده است.