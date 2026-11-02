به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، دانشجویان پیرو خط امام در سیزدهم آبان سال ۱۳۵۸ شمسی در یک حرکت انقلابی اقدام به تصرف لانه جاسوسی آمریکا در تهران کردند. این اقدام دانشجویان شجاع کشورمان موجب حمایت مردم انقلابی ایران قرار گرفت.

حضرت امام خمینی (ره) ضمن حمایت از اقدام انقلابی دانشجویان در تصرف لانه جاسوسی آمریکا این حرکت را انقلابی بزرگتر از انقلاب اول بیان کردند. تسخیر لانه جاسوسی موجب افشای توطئه‌های ایالات متحده آمریکا علیه ملت ایران شد.

آمریکا پس از انجام کودتای ۲۸ مرداد سال ۱۳۳۲ و سرنگونی دولت دکتر مصدق و بازگرداندن محمد رضا شاه پهلوی به حکومت زمینه‌های دخالت خود را در کشورمان آغاز کرد و پس از سقوط رژیم ستمشاهی بدست ملت ایران در سال ۱۳۵۷ با اقدامات مختلف به دنبال ضربه زدن به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بوده است.

رژیم آمریکا علاوه بر حمایت از فتنه گران، منافقان و گروه‌های تروریستی در جهت مقابله با ملت ایران، سیاست‌های تحریم‌های ظالمانه و حمایت از ارتش بعثی عراق در حمله به ایران را در دستور کار خود قرار داد و در خرداد ۱۴۰۴ با حمایت از رژیم تروریستی صهیونیستی زمینه ساز حمله از این متجاوزان در حمله به خاک کشورمان در جنگ ۱۲ روزه شد.

اما در جنگ ۴۰ روزه آمریکای جنایتکار به همراهی رژیم کودک کش اسرائیل در اسفند ماه ۱۴۰۴ به ایران اسلامی حمله کرد و ضمن به شهادت رساندن قائد شهید امت حضرت امام خامنه‌ای (ره) و جمعی از فرماندهان و دانشمندان کشورمان، دانش آموزان مدرسه شجره طیبه میناب و مردم بی دفاع کشورمان را به شهادت رسانید.

ملت ایران با هدایت‌های رهبر معظم انقلاب حضرت امام سید مجتبی حسینی خامنه‌ای و با تاسی از آرمان‌های امامین انقلاب و شهدای گرانقدر امروز استوار و محکم در برابر استکبار جهانی ایستاده است.

مردم بصیر خوزستان نیز به همراهی مردم انقلابی کشورمان با حضور گسترده در راهیپمایی یوم الله ۱۳ آبان با شعار «میثاق با شهیدان؛ نه سازش، نه تسلیم، نبرد با استکبار» یک بار دیگر ندای استکبار ستیزی خود را به جهانیان نشان خواهند داد.

راهپیمایی یوم الله ۱۳ آبان در کلانشهر اهواز روز چهارشنبه سیزدهم آبان از مقابل پارک شهربازی در بلوار آیت الله بهبهانی به سمت مزار آیت الله بهبهانی برگزار خواهد شد.