اجرای طرح «قاضی در مدرسه» با هدف ارتقای آگاهی حقوقی دانش‌آموزان و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی، زمینه آشنایی نسل نوجوان با قوانین و پیامد‌های رفتار‌های مجرمانه را فراهم می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، رئیس دادگستری شهرستان بردسکن گفت: طرح «قاضی در مدرسه» به همت کارشناسی مشاوره مدیریت آموزش و پرورش و با برنامه‌ریزی مدیریت دبیرستان شهید علی مفتوحی برگزار شد.

حسن خاکشور اظهار کرد: پیشگیری بهتر از درمان است و آگاهی‌بخشی به دانش‌آموزان درباره قوانین و آسیب‌های اجتماعی می‌تواند از تشکیل بسیاری از پرونده‌های قضایی در آینده جلوگیری کند.

وی با تأکید بر اینکه قانون برای محدود کردن افراد نیست، بلکه با هدف حفاظت از حقوق مردم و ایجاد امنیت و آرامش در جامعه وضع شده است، افزود: آشنایی با قوانین باید از دوران دانش‌آموزی آغاز شود تا افراد به دلیل ناآگاهی گرفتار مسائل و پرونده‌های قضایی نشوند.

رئیس دادگستری بردسکن با تشریح وظایف دادسرا و دادگاه و تفاوت دعاوی حقوقی و کیفری، به موضوعاتی از جمله سرقت، کلاهبرداری، نزاع دسته جمعی و رانندگی بدون گواهینامه اشاره کرد و نسبت به پیامد‌های قانونی این رفتار‌ها هشدار داد.

خاکشور همچنین کنترل خشم، پرهیز از تصمیم‌های هیجانی و توجه به مسئولیت‌های قانونی در استفاده از تلفن همراه، سیم‌کارت و کارت‌های بانکی را از موضوعات ضروری برای دانش‌آموزان دانست و گفت: گاهی یک لحظه عصبانیت یا یک تصمیم نادرست می‌تواند آینده فرد و آرامش خانواده‌اش را تحت تأثیر قرار دهد.

وی در پایان، هدف از اجرای این طرح را ترویج فرهنگ قانون‌مداری و افزایش مسئولیت‌پذیری اجتماعی عنوان کرد و بر ضرورت بهره‌گیری از فرصت آموزش و آگاهی‌بخشی برای پیشگیری از وقوع جرایم تأکید کرد.

در پایان این نشست نیز رئیس دادگستری شهرستان بردسکن به پرسش‌های دانش‌آموزان درباره مسائل حقوقی و قضایی پاسخ داد و نکات لازم را در زمینه شناخت قوانین و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی بیان کرد.