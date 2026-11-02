نخستین جشنواره مد کودک و نوجوان استان مرکزی با عنوان «نقش‌پوشی» و با هدف کشف استعدادها، ترویج مد پایدار و آشنایی با پوشش اقوام ایرانی، با دریافت ۲۱۷ اثر در اراک برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ مهدیه عبدلی، مسئول انجمن طراحان مد و لباس استان مرکزی، در گفت‌و‌گو با خبرگزاری صداوسیما، با اشاره به برگزاری نخستین جشنواره مد کودک و نوجوان اظهار داشت: این رویداد در دو گروه سنی ۱۰ تا ۱۳ سال و ۱۳ تا ۱۸ سال و با محوریت طراحی لباس و مد پایدار برگزار شده است.

وی در تشریح جزئیات بخش‌های جشنواره افزود: در گروه سنی ۱۰ تا ۱۳ سال، شرکت‌کنندگان با استفاده از وسایل دورریختنی و اقلام موجود در منزل، اقدام به ساخت عروسک کرده و با تحقیق پیرامون پوشش سنتی اقوام ایرانی، از جمله لر و ترک، لباس‌های بومی و محلی مناسبی برای عروسک‌های خود طراحی کرده‌اند. در گروه سنی ۱۳ تا ۱۸ سال نیز موضوع «مد پایدار» و بازآفرینی لباس‌های قدیمی و بلااستفاده مد نظر بوده است تا نوجوانان با تلفیق و استفاده مجدد از آنها، طرح‌های نوآورانه و خلاقانه خلق کنند.

مسئول انجمن طراحان مد و لباس استان مرکزی با بیان اینکه تاکنون ۲۱۷ اثر از سراسر شهر‌های استان دریافت شده است، تصریح کرد: در هر گروه سنی سه نفر به عنوان نفرات برگزیده و تعدادی نیز به عنوان افراد شایسته تقدیر معرفی خواهند شد؛ همچنین به تمامی شرکت‌کنندگان، بدون در نظر گرفتن کسب رتبه، هدایایی اهدا می‌شود.

عبدلی هدف اصلی از برگزاری این جشنواره را کشف استعداد‌های پنهان و آشنایی کودکان و نوجوانان با مقوله طراحی لباس و فرهنگ غنی پوشش اقوام ایرانی برشمرد و گفت: علاقه‌مندان می‌توانند برای بازدید از آثار شرکت‌کنندگان به فرهنگسرای شهر مراجعه کنند.

وی در پایان ضمن قدردانی از حمایت سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اراک و سایر نهاد‌های همکار، ابراز امیدواری کرد که این جشنواره پس از تجربه موفق استانی، سال آینده در سطحی ملی برگزار شود.