شهردار تهران با اشاره به نقش‌آفرینی گروه‌های جهادی و نیرو‌های مردمی در جنگ تحمیلی سوم، گفت: حضور جهادگران در عرصه‌های مختلف خدمت‌رسانی و سلامت، الگوی جدیدی از کار جهادی را رقم زد و زمینه‌ساز تقویت همبستگی اجتماعی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مراسم تجلیل از گروه‌های جهادی فعال در جنگ تحمیلی سوم، با حضور علیرضا زاکانی، شهردار تهران و جمعی از مدیران شهری به میزبانی دانشگاه علم و صنعت برگزار شد.

در این مراسم، حمید صاحب، مدیرکل اداره سلامت شهرداری تهران، با اشاره به نقش‌آفرینی مردم در شرایط جنگی، گفت: عرصه نبرد دیگر محدود به میدان جنگ نیست و مرز‌های آن تغییر کرده است. در گذشته امکان حضور بانوان در عرصه جنگ به شکل امروزی فراهم نبود، اما امروز بانوان نیز در خط مقدم خدمت‌رسانی و پشتیبانی قرار دارند.

وی با بیان اینکه میزان تاب‌آوری شهروندان در پشت جبهه از عوامل تعیین‌کننده در شرایط جنگی است، افزود: مردم و گروه‌های جهادی در این زمینه عملکرد قابل قبولی داشتند و شهرداری تهران نیز توانست مدیریت مناسبی در این شرایط داشته باشد.

امین توکلی‌زاده، معاون اجتماعی شهرداری تهران نیز در این مراسم با اشاره به ایستادگی مردم در برابر شرایط جنگی، گفت: مردم تهران با ادامه زندگی و حفظ جریان عادی امور، در برابر دشمن ایستادگی کردند و این خود یک پیروزی بزرگ بود. دشمن به دنبال گرفتن نشاط و امید از مردم بود، اما در این شرایط شاهد جلوه‌های بزرگی از ایثار و فداکاری بودیم.

وی ادامه داد: پزشکانی داشتیم که منازلشان در جریان جنگ آسیب دیده بود، اما با وجود سکونت در هتل، همچنان در کنار مردم حضور داشتند و به خدمت‌رسانی ادامه دادند. در این ایام، جهان بیش از گذشته با جایگاه و منزلت مردم ایران آشنا شد. از همه افرادی که برای ارتقای تاب‌آوری اجتماعی و همراهی با مردم در این شرایط تلاش کردند، قدردانی می‌کنیم.

در ادامه این مراسم، شهردار تهران، با اشاره به نقش همبستگی مردم در عبور از شرایط جنگی، گفت: بزرگ‌ترین اتفاقی که در تهران رقم خورد، اتحاد و همراهی مردم برای ایستادگی در برابر دشمن بود؛ مردم دست به دست هم دادند و اجازه ندادند اهداف دشمن محقق شود. امیدواریم هیچ‌گاه شاهد تکرار چنین شرایط سختی نباشیم، اما آمادگی برای مواجهه با حوادث و بحران‌ها یک ضرورت است.

زاکانی با اشاره به نقش گروه‌های جهادی در جنگ تحمیلی سوم، تصریح کرد: گروه‌های جهادی سطح خدمت‌رسانی و فعالیت‌های جهادی را ارتقا دادند و در این مقطع، مفهوم کار جهادی معنای تازه‌ای پیدا کرد. تلاشگران حوزه‌های خدمت و سلامت نیز با حضور در میدان، الگوی جدیدی از فعالیت جهادی را شکل دادند. شهردار تهران در پایان ابراز امیدواری کرد که این تلاش‌ها زمینه‌ساز تقویت پیوستگی و همبستگی اجتماعی و ایجاد ظرفیت‌های جدید برای حل مسائل و مشکلات جامعه باشد.