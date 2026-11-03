۳۲ نفر از دختران تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی شهرستان کوهسرخ، در قالب طرح‌های «یاس» و «نوید زندگی»، به اردوی زیارتی و آموزشی مشهد مقدس اعزام شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ،رئیس کمیته امداد شهرستان کوهسرخ گفت: این اردو با حضور دختران ۱۵ تا ۴۵ سال تحت حمایت این نهاد و با هدف ارتقای مهارت‌های فردی و اجتماعی و بهره‌مندی از برنامه‌های فرهنگی و زیارتی برگزار شده است.

برهان‌پناه افزود: شرکت‌کنندگان در این اردو از آموزش‌هایی در زمینه کمک‌های اولیه، امداد و نجات، کارآفرینی، مشاوره، مهارت‌های زندگی، مهارت‌های ده‌گانه و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی بهره‌مند می‌شوند.

وی ادامه داد: این اردوی سه‌روزه به همت حوزه فرهنگی کمیته امداد و در قالب طرح‌های یاس و نوید زندگی، در جوار بارگاه منور رضوی و در زائرسرای کرامت مشهد مقدس برگزار میشود.