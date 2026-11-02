فرمانده انتظامی ویژه جنوب سیستان و بلوچستان از کشف ۶۶ تن گاز مایع قاچاق به ارزش ۶۶ میلیارد ریال در شهرستان دشتیاری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما سرهنگ محمدعلی لکزایی فرمانده انتظامی ویژه جنوب سیستان و بلوچستان گفت: مأموران ایست و بازرسی شهید یداللهی شهرستان دشتیاری در راستای اجرای طرح مبارزه با قاچاق سوخت، هنگام کنترل خودرو‌های عبوری به سه دستگاه تانکر کشنده مشکوک شده و آنها را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.

وی افزود: مأموران در بازرسی از این خودروها، ۶۶ تن گاز مایع قاچاق و خارج از شبکه رسمی توزیع فرآورده‌های نفتی کشف کردند که ارزش آن بنا بر نظر کارشناسان ۶۶ میلیارد ریال برآورد شده است.

فرمانده انتظامی ویژه جنوب سیستان و بلوچستان ادامه داد: در این رابطه سه دستگاه تانکر کشنده توقیف و سه متهم دستگیر شدند که پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.