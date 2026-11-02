کارخانه کاشی و سرامیک منطقه سورمق در شهرستان آباده با تداوم فعالیت در دوران سخت جنگ تحمیلی و با وجود تهدیدات دشمن علیه صنایع کشور، نقش مهمی در حفظ پایداری اقتصاد و روحیه مقاومت جامعه ایفا کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، کارخانه کاشی و سرامیک منطقه سورمق در شهرستان آباده، با تداوم فعالیت در دوران سخت جنگ تحمیلی و با وجود تهدیدات دشمن علیه صنایع کشور، نقش مهمی در حفظ پایداری اقتصاد و روحیه مقاومت جامعه ایفا کرد.

در روز‌های حساس جنگ تحمیلی که صنایع کشور هدف حملات دشمن قرار داشتند، بسیاری از مجموعه‌های صنعتی استان فارس با اتخاذ رویکرد مسئولیت‌پذیری، تولید خود را متوقف نکردند.

در این میان، کارخانه کاشی و سرامیک سورمق در شهرستان آباده با وجود تمامی فراز و نشیب‌ها و دشواری‌های ۴۰ روزه جنگ، مسیر تولید را با استمرار دنبال کرد.

این مجموعه صنعتی با روشن نگه داشتن چراغ تولید، به‌جای تسلیم در برابر تهدیدات، به سنگر حفظ اقتصاد و تقویت امید در جامعه تبدیل شد.

ایستادگی این واحد صنعتی در دوران جنگ، نشان‌دهنده تعهد کارکنان و مدیریت مجموعه به حفظ روحیه مقاومت در شرایط بحرانی بود.