به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ، معاون مجلس، حقوقی و اموراستان‌های وزارت ورزش و جوانان، یک مدیر گیلانی را به عنوان سرپرست جدید امور استان‌ها معرفی کرد.

در حکم معاون مجلس، حقوقی و امور استان‌های وزارت ورزش و جوانان، محمد بابایی به عنوان سرپرست امور استان‌های وزارت معرفی شده است.

بابایی سابقه مدیر کلی ورزش و جوانان استان گیلان، مشاور پارلمانی وزارت ورزش، مشاور ورزش‌های همگانی وزیر ورزش و همچنین دبیری ستاد اقامه نماز و ستاد عتبات عالیات وزارت ورزش را در کارنامه خود دارد.