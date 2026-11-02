

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم فوتبال تراکتور ایران در هفته چهارم مرحله گروهی لیگ نخبگان آسیا شامگاه دوشنبه ۱۱ آبان از ساعت ۱۹:۳۰ به وقت تهران و با قضاوت چوی هیون جائه از کره جنوبی در ورزشگاه سلطان قابوس شهر مسقط عمان رو در روی تیم نفتچی ازبکستان قرار می‌گیرد.

ترکیب تیم فوتبال تراکتور برای بازی با نفتچی به شرح زیر است:

پارسا جعفری، شجاع خلیل زاده، اودیل جان خامروبکوف، هلیلوویچ، دانیال اسماعیلی‌فر، محمد نادری، محمد دانشگر، فرشاد فرجی، شهریار مغانلو و امیرحسین حسین‌زاده