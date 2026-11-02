به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، وزنه بردار ملی پوش استان استان موفق به کسب مدال جهانی نشد.

مصطفی جوادی در دسته ۸۵ کیلوگرم مسابقات جهانی در مجموع حرکات یک ضرب و دو ضرب وزنه‌های ۱۶۰ و ۲۰۰ کیلوگرم را بالای سر برد.

نماینده استان درمجموع با ثبت رکورد ۳۶۰ کیلوگرم در رده سیزدهم قرار گرفت.

مسابقات وزنه برداری قهرمانی جهان به میزبانی چین در حال برگزاری است.

شطرنج باز روشندل استان در اردوی تیم ملی

کادرفنی تیم شطرنج نابینایان و کم بینایان کشور علیرضا قورچی بیگی را به اردو دعوت کرد.

ملی پوشان شطرنج برای آمادگی بیشتر تا پانزدهم آبان تمرینات خود را در زنجان پیگیری می‌کنند.

داور استان در راه مسابقات بین المللی پاراتیراندازی روسیه

مجید نظامی به همراه تیم ملی پاراتیراندازی کشور، راهی مسابقات بین‌المللی روسیه شد.

این مسابقات از فردا با رقابت نمایندگان کشورمان با رقبا آغاز خواهد شد.