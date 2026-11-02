کرد‌های غیور مهاباد امروز با حضور پرشور و حماسی در رزمایش «جان‌فدایان ایران»، با به نمایش گذاشتن بالاترین سطح از آمادگی، وحدت و همدلی، اعلام کردند که تا آخرین قطره خون برای دفاع از خاک وطن آماده‌اند و تا هر زمان که رهبر معظم انقلاب امر کنند، با اقتدار در میدان حضور خواهند داشت.

تا پای جان برای ایران؛ تجلی وحدت، همدلی و آمادگی رزم‌جویانه‌ی مهابادی‌ها در رزمایش جان‌فدایان ایران

تا پای جان برای ایران؛ تجلی وحدت، همدلی و آمادگی رزم‌جویانه‌ی مهابادی‌ها در رزمایش جان‌فدایان ایران

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، مهاباد امروز صحنه خلق حماسه‌ای از جنس همبستگی ملی و وفاداری به آرمان‌های انقلاب اسلامی بود. رزمایش بزرگ «جان‌فدایان ایران» در حالی برگزار شد که از ساعات پیش از آغاز رسمی مراسم، موج خروشان مردم ولایتمدار و غیور این خطه، خود را به محل برگزاری رسانده بودند تا بار دیگر ثابت کنند عشق به میهن مرز نمی‌شناسد.

روایتی از جنس حضور نسل‌ها و طوایف

این رزمایش، بیش از آنکه یک رویداد نظامی باشد، روایتی از همراهی قلبی مردمی بود که با نگاه به آینده‌ای روشن، در کنار یکدیگر ایستاده‌اند. از حضور پرشور جوانان پرانرژی که ساعت‌ها پیش از شروع مراسم در میدان حاضر شده بودند، تا سوارکاران غیور مهابادی که با اسب‌های خود جلوه‌ای سنتی و حماسی به میدان بخشیدند، همگی پیامی واحد را فریاد می‌زدند.

حضور هم‌زمان نسل‌ها؛ از کودکان خردسال در کنار پدران و پدربزرگ‌ها، نشان داد که فرهنگ دفاع از میهن و پاسداری از ارزش‌ها سینه به سینه منتقل می‌شود.

نمایش همگرایی نهادها، ورزشکاران و نیرو‌های مردمی

در بخش دیگری از این رزمایش، هماهنگی و همبستگی اقشار مختلف جامعه چشم‌گیر بود. از ناوگان حمل‌ونقل و نیرو‌های امدادی گرفته تا ورزشکاران و هیئت موتورسواری، دست‌دردست نیرو‌های مسلح، جلوه‌ای تام و تمام از انسجام ملی را به تصویر کشیدند.

مردمی که امنیت را زیربنای اصلی توسعه و پیشرفت کشور می‌دانند و با ایمانی راسخ اعلام کردند که مدافعان امنیت و اقتدار ایران اسلامی، پشتیبانی محکم و مردمی در پشت سر خود دارند.

تصاویر ثبت‌شده امروز در مهاباد، گواهی روشن بر این حقیقت بود که کردستانِ قهرمان و مهابادِ سربلند، همواره قلبی تپنده برای ایران اسلامی و دژ محکمی در برابر توطئه‌های دشمنان است.