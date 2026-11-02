با حضور دانش‌آموزان قاری و اساتید برجسته، مراسم اختتامیه طرح حفظ یک‌جز قرآن کریم در استان مرکزی برگزار شد؛ طرحی که با هدف تقویت دانش قرآنی دانش‌آموزان، در حال گسترش به سمت مدارس تخصصی است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ عبدالرضا پیرحسینلو، مدیرکل آموزش و پرورش استان مرکزی، در مراسم اختتامیه طرح حفظ یک‌جز قرآن کریم که با حضور ۷۰۰ دانش‌آموز قاری و حافظ و اساتید برجسته قرآنی ملی و استانی برگزار شد، اظهار داشت که در سال تحصیلی جاری، این طرح در ۸۰ مدرسه ابتدایی استان در حال اجراست.

وی با اشاره به آغاز دوره جدید این طرح، افزود: جهت بهره‌مندی حداکثری آینده‌سازان از برکات قرآن کریم، تاکنون ۱۷ مدرسه در استان مرکزی به مدارس تخصصی حفظ قرآن تبدیل شده‌اند و برنامه‌ریزی‌های لازم جهت افزایش تعداد این مدارس تخصصی برای سال تحصیلی آینده در دستور کار قرار دارد.

در این مراسم، مجتبی غلامی، مدیرکل قرآن، عترت و نماز وزارت آموزش و پرورش نیز با اشاره به ظرفیت‌های این طرح در سطح کشور، از فعالیت ۷۵۰ مدرسه تخصصی حفظ قرآن کریم در سال تحصیلی جاری خبر داد. وی تأکید کرد که وزارت آموزش و پرورش مکلف است تعداد مدارس تخصصی حفظ قرآن را به ۱۲۰۰ مدرسه افزایش دهد.

غلامی همچنین با ارائه آماری از عملکرد سال گذشته، اعلام کرد که در سال تحصیلی پیش، ۱۶ هزار و ۹۰۰ مدرسه در سراسر کشور به طرح ملی حفظ یک‌جز پیوستند که در پی آن، بیش از ۲۵۰ هزار دانش‌آموز موفق به حفظ حداقل یک‌جز از قرآن کریم شدند.