با صدور هشدار نارنجی هواشناسی، دستگاه‌های اجرایی، امدادی و خدمات‌رسان استان البرز برای مقابله با حوادث احتمالی ناشی از بارش‌ها به حالت آماده‌باش درآمدند؛ سیلاب، طغیان رودخانه‌ها و مسیل‌های فصلی و رانش کوه از مهم‌ترین مخاطرات پیش‌بینی‌شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز البرز ، محمدرضا فلاح‌نژاد، مدیرکل مدیریت بحران استانداری البرز، گفت: ستادهای مدیریت بحران شهرستان‌ها و دستگاه‌های مسئول باید با هماهنگی کامل، تمهیدات پیشگیرانه و آمادگی عملیاتی را برای مدیریت حوادث احتمالی در دستور کار قرار دهند.

وی با تأکید بر ضرورت اطلاع‌رسانی به ساکنان مناطق در معرض خطر افزود: ساکنان حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها، روستاهای واقع در دامنه کوه‌ها، کشاورزان، دامداران و عشایر باید نسبت به خطرات احتمالی آگاه شوند و توصیه‌های ایمنی را جدی بگیرند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری البرز همچنین از گردشگران، مسافران و رانندگان خواست از توقف و اسکان در حریم رودخانه‌ها، مسیل‌ها و مناطق پرخطر خودداری کنند و سفرهای غیرضروری، به‌ویژه در محورهای کوهستانی و دامنه‌های پرشیب را به زمان دیگری موکول کنند.

فلاح‌نژاد، آمادگی مراکز امدادی و درمانی، هلال‌احمر، اورژانس و آتش‌نشانی و همچنین برقراری کشیک شبانه‌روزی دستگاه‌های خدمات‌رسان از جمله آب، برق، گاز و مخابرات را ضروری دانست.

وی با اشاره به اقدامات پیشگیرانه در حوزه زیرساخت‌ها گفت: بازبینی پل‌ها و آب‌گذرها، رفع موانع عبور جریان آب، لایروبی مسیرهای مستعد سیلاب، بررسی دیواره‌های رودخانه‌ها و آماده‌سازی ماشین‌آلات و تجهیزات امدادی باید پیش از وقوع حوادث احتمالی انجام شود.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری البرز همچنین بر لزوم حفاظت از محصولات کشاورزی، کنترل شرایط دمایی و تهویه گلخانه‌ها، مرغداری‌ها و دامداری‌ها و خودداری از چرای دام در مراتع و دامنه کوه‌ها تأکید کرد.

فلاح‌نژاد با اشاره به احتمال ریزش سنگ، لغزندگی جاده‌ها و کاهش دید در محورهای کوهستانی، رعایت نکات ایمنی و پرهیز از تردد در مسیرهای پرخطر را ضروری دانست.

بر اساس اعلام مدیریت بحران استان، هماهنگی دستگاه‌های اجرایی، شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و نیروهای امدادی برای پیشگیری از خسارت‌های احتمالی و تأمین ایمنی شهروندان در زمان فعالیت سامانه بارشی در دستور کار قرار دارد.