معاون امور اقتصادی استانداری ایلام بر ضرورت استقرار اتاق اصناف در شهرستان سیروان تأکید کرد و آن را از مهم‌ترین مطالبات فعالان اقتصادی این شهرستان دانست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ «سجادغلامی» معاون امور اقتصادی استانداری ایلام، در نشستی با اشاره به اقدامات مثبت صورت‌گرفته برای تثبیت قیمت‌ها در سیروان گفت: ایجاد اتاق اصناف از مهم‌ترین مطالبات بازرگانان است و باید در اولویت قرار گیرد.

استقرار اتاق اصناف از نیاز‌های اساسی و مطالبات جدی فعالان اقتصادی سیروان است و به‌عنوان یکی از مصوبات کلیدی کارگروه تنظیم بازار این شهرستان مورد توجه قرار گرفته است.

«باقرعالمی» فرماندار سیروان، نیز با اشاره به روند پایش بازار توسط بازرسان شهرستان اظهار داشت: فرآیند رصد بازار به شکلی مطلوب و کارآمد در حال انجام است.