به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، قنادباشی گفت: اولین جنایتی که آمریکا در حق ایران کرد، کودتای بیست و هشتم مرداد بود ، که در واقع شاه را که از ایران فرار کرده بود و هیچ‌کس خواستار بازگشتش نبود، او را مجددا منصوب کردن در ایران، یعنی در تاریخ ایران هیچ‌گاه سابقه نداشت که یک شاه را خارجی‌ها منصوب کنند و اینها منصوب کردند. شاه را مجددا آوردند و غارتشان را آغاز کردند، از آن به بعد بود که ساواک تشکیل شد، از آن زمان بود و همه ثروت کشور را در اختیار منافع آمریکا و برای شوروی سابق در واقع هزینه کردند.

کارشناس مسائل سیاسی ادامه داد: بعد از آن می‌رسیم به مناسبت‌های که در روز سیزدهم آبان اتفاق افتاد. روز سیزدهم آبان هزار و سیصد و چهل و سه بود که امام را تبعید کردند به دلیل مخالفت با کاپیتولاسیون و از این نظر سخنرانی امام سبب ناراحتی آمریکایی‌ها شد و امام را تبعید کردند، در سال پنجاه و هفت، زمانی که انقلاب اوج گرفته بود دانش‌آموزان به دانشگاه تهران آمدند و در آنجا دانش‌آموزان توسط گارد شاهنشاهی به شهادت رسیدند، که به همین دلیل هم روز دانش‌آموز نام گرفته است.

وی گفت: سال بعد از آن ما شاهد تسخیر لانهٔ جاسوسی بودیم که باز افشا شد، یعنی نشان داد که آمریکایی‌ها چه نقشه‌هایی و چه طرح‌هایی در گذشته علیه ما اجرا کرده‌اند و چه طرح‌هایی در آستین داشتند که خوشبختانه با تسخیر لانه جاسوسی متوقف شد.

قنادباشی افزود: نشانه‌های زیادی هست که البته سال های اخیر بیشتر آشکار شده و هرچه می‌گذرد، نفرت از آمریکایی‌ها بیشتر می‌شود به همین دلیل محبت و لطف ملت ها و به اصطلاح دوست داشتن ما در دنیا هم افزایش پیدا کرده. آنچه که ما الان شاهد این هستیم که ایرانی‌ها را در بین نخبگان دوست دارند و ابراز علاقه می‌کنند برمی‌گردد به درستی راهی که ما انتخاب کردیم و در واقع این دشمنی را در قالب یک نهضتی که امام در روز اول که این پایه این نظام را بر این اساس مخالفت با آمریکا گذاشتند در آن اصل عاشورا و بعد هم رهبری شهید ما به خوبی و واقعا به طور شگفت‌انگیزی این راه را پرفروغ و گسترش دادند، طوری که منطقه را در واقع فرا گرفت.