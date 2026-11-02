به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، بابایی گفت: به دنبال سفر دکتر عارف معاون اول رئیس جمهور به استان یزد و مطالب متعددی که مطرح شد قرار شد پیگیری‌ها در سطح کشور صورت بگیرد، خوشبختانه امروز اولین جلسه در خصوص انتقال آب دریا، یکی از خطوط انتقالی آب به استان برگزار شد؛ عملیات اجرایی خط انتقال آب از دریا تا رفسنجان در دولت چهاردهم آغاز شده و این طرح تاکنون حدود ۳۰ درصد پیشرفت داشته است..

وی ادامه داد: خوشبختانه با پیگیری جدی که صورت گرفت قطعی شد که عملیات اجرایی‌ قطعه چهارم که از رفسنجان تا یزد هست را در هفته‌های آینده آغاز کنند و مصوب و نهایی شد.

استاندار گفت: البته ما یک قطعه دیگر انتقال آب هم داریم که همه این تلاش ها برای پانزده تا بیست سال آینده است که باید تلاش بکنیم تا ان‌شاءالله در آینده استان ما دچار مشکلات آب شرب نشود.

بابایی افزود: جلسه استانداران با ریاست محترم جمهور نیز امروز با حضور وزرای محترم برگزار شد بحث‌های متعددی پیرامون مدیریت انرژی و ساز و کار‌هایی در جهت تقویت معیشت مردم و بحث‌هایی پیرامون نیروگاه‌های خورشیدی و .. مطرح شد که نشست های پر بازدهی بود.