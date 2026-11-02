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طرح ساخت مسکن امید همدان با بیش از ۷۵ درصد پیشرفت در حال اجراست و برای اجرای این طرح تا کنون حدود ۱۰۰ میلیارد تومان هزینه شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، مسکن امید، طرح ساخت ۷۵ واحد مسکونی برای مددجویان کمیته امداد، بهزیستی و دهکهای ۱ تا ۴ که زیر پوشش هیچ نهاد حمایتی نیستند و در زمینی به مساحت ۴ هزار و ۵۰۰ متر مربع در روستای تفریجان همدان ساخته میشوند.
معاون بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان گفت: این طرح در ۲۵ بلوک و هر بلوک در ۳ واحد ۶۵ و ۷۵ متری اجرا میشود و برای ساخت هر واحد تا کنون ۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان اعتبار با همکاری کمیته امداد، بنیاد مسکن، بنیاد مستضعفان و مرکز دارالایتام مهدیه همدان هزینه شده است.
عبدالملکی افزود: تا کنون هیچ هزینهای از متقاضیان این واحدها دریافت نشده، اما برای تکمیل به آورده آنها نیاز است و در صورت تامین اعتبارات مورد نیاز این طرح تا پایان امسال قابل بهره برداری خواهد بود.