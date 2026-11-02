به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، مسکن امید، طرح ساخت ۷۵ واحد مسکونی برای مددجویان کمیته امداد، بهزیستی و دهک‌های ۱ تا ۴ که زیر پوشش هیچ نهاد حمایتی نیستند و در زمینی به مساحت ۴ هزار و ۵۰۰ متر مربع در روستای تفریجان همدان ساخته می‌شوند.

معاون بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان گفت: این طرح در ۲۵ بلوک و هر بلوک در ۳ واحد ۶۵ و ۷۵ متری اجرا می‌شود و برای ساخت هر واحد تا کنون ۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان اعتبار با همکاری کمیته امداد، بنیاد مسکن، بنیاد مستضعفان و مرکز دارالایتام مهدیه همدان هزینه شده است.

عبدالملکی افزود: تا کنون هیچ هزینه‌ای از متقاضیان این واحد‌ها دریافت نشده، اما برای تکمیل به آورده آنها نیاز است و در صورت تامین اعتبارات مورد نیاز این طرح تا پایان امسال قابل بهره برداری خواهد بود.