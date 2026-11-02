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در بسته مردمیِ از مطالبه تا پاسخ امروز ۱۱ آبان، وضعیت آسفالت جاده شاهکوه در شهرستان نهبندان پیگیری شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی، بسته مردمی «از مطالبه تا پاسخ» روزهای شنبه، دوشنبه و چهارشنبه از بخشهای خبری سیما و رادیو شبکه خاوران پخش میشود و مطالبات شما هماستانیهای عزیز را منعکس میکند.
شما هم میتوانید مطالبات، مشکلات و درخواستهای خود از مسئولان را در قالب صدا، فیلم و عکس از طریق پیامرسانهای روبیکا، بله و ایتا به شماره ۰۹۱۰۸۹۹۴۸۲۵ ارسال کنید تا در این بسته خبری پیگیری و منعکس شود.