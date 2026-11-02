دوره آموزشی تغذیه و نگهداری کودک با هدف ارتقای دانش مربیان کودکستان‌ها و بهبود وضعیت تغذیه کودکان زیر پنج سال، در شهرستان‌های خوزستان برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز با تأکید بر نقش تغذیه سالم در رشد و سلامت کودکان، از برگزاری دوره آموزشی تغذیه و نگهداری کودک ویژه مربیان کودکستان‌ها در شهرستان‌های تابعه این دانشگاه خبر داد.

دکتر مهرداد شریفی گفت: تغذیه مناسب در دوران کودکی نقش مهمی در رشد و تکامل، تقویت سیستم ایمنی، افزایش قدرت یادگیری و تمرکز و پیشگیری از مشکلات تغذیه‌ای دارد.

وی افزود: کم‌وزنی، کوتاه‌قدی، لاغری، اضافه‌وزن، چاقی و کمبود ریزمغذی‌ها از جمله کم‌خونی ناشی از فقر آهن، از جمله مشکلاتی هستند که با توجه به تغذیه صحیح می‌توان از بروز یا تشدید آن‌ها پیشگیری کرد.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز با اشاره به تأثیر رفتار خانواده، همسالان و مربیان بر عادات غذایی کودکان گفت: کودکستان‌ها در شکل‌گیری الگوی تغذیه سالم و ارتقای سلامت کودکان نقش مهمی دارند.

شریفی ادامه داد: آموزش صحیح تغذیه در دوران کودکی می‌تواند در پیشگیری و کنترل بیماری‌های غیرواگیر از جمله بیماری‌های قلبی‌عروقی، دیابت و سرطان در سال‌های بعد زندگی نیز مؤثر باشد.

وی خاطرنشان کرد: این دوره آموزشی به‌صورت هماهنگ در شهرستان‌های تابعه دانشگاه و با حضور کارشناسان تغذیه و کودکان در حال اجراست و مربیان کودکستان‌ها گروه هدف آن هستند.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز در پایان تأکید کرد: ارتقای آگاهی و عملکرد تغذیه‌ای مربیان و مدیریت صحیح تغذیه در کودکستان‌ها، به تأمین نیازهای غذایی کودکان، رشد و تکامل مطلوب و نهادینه شدن عادات غذایی سالم کمک می‌کند.