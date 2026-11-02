به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ در پی این انفجار منطقه لرزید و به یک بیمارستان، مدرسه و خانه‌های اطراف خسارت جدی وارد شد.

این انفجار در حالی رخ داد که آبلاردو دلا اسپرییا رئیس‌جمهور کلمبیا، عملیاتی سخت‌گیرانه ضدگروه‌های قاچاق مواد مخدر آغاز کرده است.

در اوایل بهار گذشته نیز در پی بمب‌گذاری گروه‌های تبهکار در بزرگراهی در منطقه کاوکا در کلمبیا ۲۰ غیرنظامی کشته شدند.