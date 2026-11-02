سازمان جهادکشاورزی با هدف نظارت دقیق بر مراحل تولید و اطمینان از سلامت محصولات کشاورزی، طرح شناسنامه‌دار شدن محصولات را با استفاده از فناوری ردیابی و کد QR در شهرستان اراک اجرایی می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ پژمان حیدری، مدیر جهادکشاورزی شهرستان اراک، در نشست بررسی راهکارهای اجرایی قانون برنامه هفتم توسعه اظهار داشت که سازمان جهادکشاورزی به‌عنوان متولی تأمین امنیت غذایی، به‌دنبال تولید محصولاتی با کیفیت و سالم است که تمامی مراحل تولید آن‌ها تا رسیدن به دست مصرف‌کننده قابل ردیابی باشد.

وی با اشاره به ماده ۷۱ قانون برنامه هفتم توسعه، تأکید کرد که طبق این قانون، شناسنامه‌دار کردن محصولات کشاورزی الزامی است. بر این اساس، سازمان جهادکشاورزی با همکاری وزارت بهداشت و سازمان ملی استاندارد، نظامی برای رهگیری و ردیابی محصولات ایجاد می‌کند که در مرحله نهایی، هر محصول با یک کد QR (کد شناسایی دیجیتال) به‌عنوان یک برند شناخته می‌شود.

حیدری افزود: اجرای این طرح از سال گذشته در شهرستان‌های استان و اراک آغاز شده و در نخستین گام، محصولاتی نظیر زعفران و محصولات گلخانه‌ای شناسنامه‌دار شدند. امسال نیز طرح بر روی محصولاتی همچون سیب‌زمینی و برخی محصولات زراعی دیگر متمرکز است.

مدیر جهادکشاورزی اراک در تشریح فرآیند اجرای این طرح توضیح داد: کشاورزان ابتدا باید از طریق سامانه «یکتا» اقدام به خوداظهاری کرده و اطلاعات مربوط به نوع و زمان مصرف کود و سم را ثبت کنند. سپس کارشناسان فنی، مراحل کاشت، داشت و برداشت را نظارت می‌کنند تا اطمینان حاصل شود محصول از نظر عدم وجود باقیمانده سموم و فلزات سنگین، کاملاً سالم و مطابق با استانداردهای لازم است.

وی در پایان خاطرنشان کرد که با اجرای این طرح، امکان رهگیری محصولات از مزرعه تا بازار فراهم شده و نظارت بر میزان مصرف کود و سموم در محصولات کشاورزی به شکلی بی‌سابقه افزایش می‌یابد.