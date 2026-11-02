سرپرست وزارت نفت از تعیین تکلیف تمامی طرح‌های جمع‌آوری گاز‌های همراه نفت و مشعل خبر داد و اعلام کرد: با پیگیری مستمر رئیس‌جمهور، اجرای این طرح‌ها شتاب گرفته و حجم قابل‌توجهی از گاز‌های همراه به چرخه تولید بازگشته است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حمید بورد در هشتاد و چهارمین نشست هماهنگی ارکان اطلاع‌رسانی دولت با اشاره به عملکرد صنعت نفت در دولت چهاردهم گفت: با وجود محدودیت‌ها و چالش‌های موجود، عملکرد این صنعت در حوزه‌های تولید، توسعه و فروش مثبت بوده و دستاورد‌های قابل‌توجهی به ثبت رسیده است.

وی با بیان اینکه حدود ۳۰ میلیارد دلار قرارداد در بخش‌های مختلف صنعت نفت امضا شده است، افزود: اجرای طرح‌های توسعه‌ای آغاز شده و فرایند امضای قرارداد‌های بالادستی نفت که پیش‌تر سه تا چهار سال زمان می‌برد، با همکاری سازمان برنامه و بودجه به حدود ۶ ماه کاهش یافته است.

سرپرست وزارت نفت همچنین از اجرای طرح افزایش تولید روزانه ۲۵۰ هزار بشکه نفت خام خبر داد و اظهار کرد: درآمد ارزی حاصل از فروش نفت از ابتدای امسال تاکنون حدود ۸ تا ۱۰ درصد بیشتر از برآورد‌های پیش‌بینی‌شده بوده است.

بورد با اشاره به بهبود تولید فرآورده‌های نفتی تصریح کرد: ایران در دولت چهاردهم از واردکننده به صادرکننده گازوئیل تبدیل شده و برنامه‌ریزی برای افزایش صادرات این فرآورده و سایر محصولات نفتی ادامه دارد.

بازگشت ۴۰ درصد ظرفیت ازدست‌رفته تولید گاز

وی در ادامه با تشریح روند بازسازی تأسیسات آسیب‌دیده صنعت نفت در جریان جنگ تحمیلی گفت: حدود ۲۳۰ میلیون مترمکعب از ظرفیت تولید گاز کشور در جریان این جنگ از دست رفت که تاکنون ۴۰ درصد آن با تلاش کارکنان صنعت نفت به چرخه تولید بازگشته است.

سرپرست وزارت نفت با تأکید بر تداوم ناترازی گاز در کشور، مدیریت مصرف و صرفه‌جویی حدود ۱۰ درصدی را از راهکار‌های مهم عبور از شرایط زمستان دانست و خواستار مشارکت مردم و همه بخش‌های کشور در مدیریت مصرف انرژی شد.

وی همچنین تأکید کرد که با وجود آسیب به تأسیسات پالایشی و زنجیره تأمین سوخت، عرضه بنزین در کشور متوقف نشد و سوخت‌رسانی به مناطق مختلف با مدیریت و تلاش کارکنان صنعت نفت ادامه یافت.

تسریع بازسازی تأسیسات پتروشیمی و افزایش جمع‌آوری گاز‌های مشعل

بورد با اشاره به افزایش ظرفیت تولید صنعت پتروشیمی اظهار کرد: بازسازی تأسیسات آسیب‌دیده در دو قطب اصلی پتروشیمی کشور، عسلویه و ماهشهر، در حال پیگیری است و وزارت نفت برای تسریع بازسازی مجتمع‌های متعلق به بخش خصوصی نیز اقدام می‌کند.

وی با اشاره به پیشرفت طرح‌های جمع‌آوری گاز‌های همراه نفت و مشعل گفت: همه گاز‌های همراه نفت و مشعل تعیین تکلیف شده‌اند و رئیس‌جمهوری تقریباً هر هفته روند پیشرفت این طرح‌ها را پیگیری می‌کند.

سرپرست وزارت نفت افزود: حجم جمع‌آوری گاز‌های همراه در دولت چهاردهم افزایش قابل‌توجهی داشته و بخش بیشتری از این منابع به چرخه تولید بازگشته است.