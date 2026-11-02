سرپرست سازمان تامین اجتماعی گفت: پرداخت معوقات مابه‌التفاوت افزایش حقوق سالیانه و مرحله سوم متناسب‌سازی مربوط به اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ بازنشستگان و مستمری‌بگیران سازمان تأمین اجتماعی به پایان رسید.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، غلامحسین محمدی ­افزود: ­­پرداخت این بخش از معوقات ۵ میلیون و ۳۰۰ هزار بازنشسته و مستمری‌بگیر تأمین اجتماعی از چهارشنبه ۶ آبان آغاز شد و امروز، دوشنبه ۱۱ آبان، به پایان رسید.

وی گفت:­ پیش از این نیز معوقات مابه‌التفاوت افزایش حقوق سالیانه و مرحله سوم متناسب‌سازی مربوط به فروردین‌ماه ۱۴۰۵ در شهریور پرداخت شده بود.

بر اساس اعلام سازمان تامین اجتماعی با توجه به شرایط شبکه بانکی کشور، از بازنشستگان و مستمری‌بگیران خواسته شده است در صورت دریافت نکردن پیامک بانکی، موجودی حساب خود را بررسی کنند.

سازمان تأمین اجتماعی همچنین اعلام کرده است تنها مرجع رسمی اطلاع‌رسانی اخبار و موضوعات مربوط به این سازمان، اداره کل روابط عمومی است و مخاطبان می‌توانند اخبار را از طریق وب‌سایت رسمی این سازمان به نشانی Tamin.ir و کانال‌ها و صفحات رسمی با شناسه مشترک Tamin_Media در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنند.

همچنین سامانه پاسخگویی تأمین اجتماعی با شماره ۱۴۲۰، بدون نیاز به پیش‌شماره و از طریق تلفن ثابت یا همراه، به‌صورت شبانه‌روزی پاسخگوی پرسش‌های ذی‌نفعان است.