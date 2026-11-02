آقای عباس عراقچی وزیر امور خارجه گفت: اگر آمریکا دیپلماسی صادقانه را برگزیند، پای کار هستیم و اگر قصد فریبکاری و عملیات نظامی داشته باشد، پاسخی تلخ‌تر و سنگین‌تر از گذشته خواهد دید.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما آقای عراقچی گفت: اولویت اصلی سیاست خارجی، همسایگان هستند. در شرایط اخیر این روابط از اهمیت بیشتری نیز برخوردار شده است. پیرو دیدار روسای جمهور دو‌ کشور در حاشیه اجلاس سران مشترک المنافع در آوازه ترکمنستان داشتند، مقرر شد پیگیری‌هایی در خصوص برخی طرح ها صورت بگیرد.

وزیر امور خارجه افزود : رابطه ما با ترکمنستان رابطه خوبی است. علائم متعدد تاریخی، فرهنگی، خانوادگی، سیاسی و اقتصادی بین دو‌کشور وجود دارد و همواره اراده سیاسی دو کشور بر حفظ و استحکام روابط بوده است. سفر امروز هم بسیار خوب بود و توضیحات مفصلی به رئیس جمهور و وزیر امور خارجه در خصوص آخرین تحولات منطقه و مذاکرات و و آمادگی نیرو‌های مسلح، ارائه شد و سپس طرح های اساسی اقتصادی میان دو کشور مرور و تصمیمات اجرایی مهمی اتخاذ گردید.

اظهارات سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه در خصوص موضوع مذاکرات غیرمستقیم ایران و امریکا

آقای عراقچی گفت: باتوجه به حساسیت شرایط حاضر مشورت‌ها و رایزنی‌ها بسیار فشرده شده است. قطر و پاکستان به عنوان میانجی‌ها نقش بسیار فعالی دارند. شروط و طرح خود را بیان کرده‌ایم و همه چیز به عقلانیت سیاسی واشنگتن بستگی دارد؛ اگر دیپلماسی صادقانه را برگزینند پای کار هستیم و اگر قصد فریبکاری و عملیات نظامی داشته باشند، پاسخی تلخ‌تر و سنگین‌تر از گذشته خواهند دید.

وزیر امور خارجه کشورمان افزود: شرایط تهران برای بازگشایی تنگه هرمز کاملاً مشخص و شفاف است؛ با پذیرش این شروط، تنگه هرمز باز و مذاکرات از سر گرفته می‌شود و در غیر این صورت، وضعیت فعلی ادامه خواهد داشت و ایران سر خم نخواهد کرد. رایزنی‌های معاون دبیر شورای عالی امنیت ملی در پکن در چارچوب ارتباطات مستمر راهبردی با شرکای کلیدی انجام شده و مباحث کلان منطقه‌ای، مسائل امنیتی و موضوعات پیرامون صلح و جنگ مورد بحث قرار گرفته است.