در جلسه شورای پدافند غیرعامل شهرستان قدس، بر اهمیت مقابله با جنگ‌های سایبری، ادراکی و شناختی و ضرورت افزایش آگاهی عمومی و مسئولان تأکید شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، معاون فنی پدافند سایبری سازمان پدافند غیرعامل کشور در جلسه شورای پدافند غیرعامل شهرستان قدس، مفاهیم پایه و مهم پدافند غیرعامل با تمرکز ویژه بر حوزه پدافند سایبری و جنگ‌های ادراکی و شناختی را مورد بررسی قرار داد.

گرجی، معاون فنی سازمان، با اشاره به شرایط کنونی کشور اظهار داشت: در قالب جنگ‌های ترکیبی، شناخت جنگ سایبری مقدم بر سایر انواع جنگ‌هاست؛ از همین رو، افزایش آگاهی مسئولان و مردم نسبت به این تهدیدات از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

وی همچنین با اشاره به نقش باورهای دینی و فرهنگی جامعه در مقابله با این تهدیدات افزود: تلاش‌های صورت گرفته در سالیان گذشته باعث شده است که آشنایی جامعه با مفاهیم جنگ‌های ترکیبی به سطح بالایی برسد؛ این موضوع نشان‌دهنده تاب‌آوری ملی و آمادگی بالای مردم در برابر جنگ‌های روانی و شناختی است.