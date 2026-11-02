به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛سرهنگ رمضان گوروئی گفت: مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر آبادان هنگام کنترل خودروهای عبوری در محور ماهشهر، سربندر به آبادان، یک دستگاه پژو ۴۰۵ تاکسی را برای بازرسی متوقف کردند.

وی افزود: در بازرسی از این خودرو، ۴۰ کیلوگرم حشیش که در صندوق عقب آن جاسازی شده بود، کشف شد.

فرمانده انتظامی آبادان ادامه داد: در این عملیات یک نفر دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای رسیدگی به مراجع قضایی تحویل داده شد.

فرمانده انتظامی شهرستان مهرماه از برخورد قاطع پلیس با سرقت‌های مختلف در سطح آبادان و کاهش ۱۱ درصدی میزان سرقت در این شهرستان خبر داد.