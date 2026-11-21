یک نخبه یزدی با همکاری جمعی از جوانان متخصص، موفق به بومی‌سازی و تولید انواع ولوها، پمپ‌ها و قطعات تخصصی نیروگاهی شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، یک نخبه ایرانی در یزد با همکاری جمعی از جوانان متخصص، موفق به بومی‌سازی و تولید انواع ولوها، پمپ‌ها و قطعات تخصصی نیروگاهی شده است؛ تجهیزاتی که با قیمتی دست‌کم ۵۰ درصد ارزان‌تر از نمونه‌های خارجی تولید می‌شوند و اکنون در نیروگاه‌های کشور مورد استفاده قرار گرفته‌اند.

در شرایطی که تحریم‌های خارجی تأمین برخی تجهیزات و قطعات تخصصی نیروگاهی را با دشواری و هزینه‌های سنگین مواجه کرده است، یک نخبه ایرانی در یزد با تکیه بر دانش بومی و توان متخصصان داخلی، گام مؤثری در مسیر خودکفایی این صنعت برداشته است.

مختاری با راه‌اندازی کارگاهی در یزد و همکاری چند جوان متخصص ایرانی، موفق شده است انواع ولوها، پمپ‌ها و قطعات تخصصی مورد نیاز نیروگاه‌ها را طراحی، تولید و بومی‌سازی کند؛ تجهیزاتی که پیش از این با هزینه‌های چندبرابری از کشور‌های خارجی تأمین می‌شدند.

نکته قابل توجه در این دستاورد، کاهش چشمگیر هزینه تولید است؛ به‌طوری‌که قطعات تولید داخل دست‌کم ۵۰ درصد ارزان‌تر از نمونه‌های خارجی و در برخی موارد با هزینه‌ای کمتر نیز تولید می‌شوند.

این تجهیزات هم‌اکنون در نیروگاه‌های کشور نصب شده و مورد بهره‌برداری قرار گرفته‌اند؛ موضوعی که علاوه بر کاهش وابستگی به واردات، دغدغه تأمین قطعات و استمرار فعالیت نیروگاه‌ها را نیز کاهش داده است.

از دیگر مزیت‌های این اقدام، امکان ارائه خدمات پس از فروش، پشتیبانی فنی و تأمین سریع‌تر قطعات مورد نیاز نیروگاه‌هاست؛ ظرفیتی که می‌تواند در شرایط محدودیت‌های بین‌المللی، نقش مهمی در حفظ پایداری تولید برق کشور داشته باشد.

تلاش این نخبه یزدی و جوانان همراه او نشان می‌دهد دانش و تخصص ایرانی می‌تواند حتی در حوزه تجهیزات پیچیده و راهبردی صنعت نیروگاهی، جایگزین وابستگی به واردات شود و مسیر تازه‌ای برای توسعه تولید داخلی و اشتغال متخصصان جوان بگشاید.