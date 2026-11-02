

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم ملی فوتبال ساحلی ایران در چهارمین روز اردوی آماده‌سازی خود برای حضور در جام ملت‌های آسیا ۲۰۲۶ تایلند، تمرینات خود را در دو نوبت صبح و عصر در مرکز ملی فوتبال پیگیری کرد.

ملی‌پوشان و اعضای کادر فنی پیش از آغاز تمرین امروز، با ادای احترام به حمید علیدوستی، پیشکسوت تیم ملی فوتبال ایران، یاد و خاطره این چهره نامدار فوتبال کشور را گرامی داشتند.

بازیکنان تیم ملی در چهارمین روز از اردوی آماده‌سازی خود، زیر نظر علی نادری و اعضای کادر فنی، برنامه‌های تمرینی را برای حضور قدرتمند در جام ملت‌های آسیا دنبال می‌کنند.

این رقابت‌ها اواخر آبان‌ماه در تایلند برگزار خواهد شد و تیم ملی ایران در گروه B باید به مصاف تیم‌های افغانستان، ویتنام و لبنان برود.

تیم ملی فوتبال ساحلی ایران یکی از مدعیان اصلی و شانس‌های نخست قهرمانی در قاره آسیا به شمار می‌رود و به دنبال دفاع از این عنوان می‌باشد، در شرایطی خود را برای این رقابت‌ها آماده می‌کند که مهرماه امسال با درخشش در تورنمنت بین‌المللی بلاروس با شکست عمان و بلاروس به مقام قهرمانی دست یافت. شاگردان علی نادری با تکیه بر این موفقیت و برخورداری از روحیه‌ای مطلوب، امیدوارند در جام ملت‌های آسیا نیز عملکرد درخشانی داشته باشند و برای کسب عنوان قهرمانی تلاش کنند.

این اردو چهاردهم آبان‌ماه به پایان می‌رسد و ملی‌پوشان پس از آن در انتظار آغاز مرحله جدید آماده‌سازی و اعزام به رقابت‌های جام ملت‌های آسیا تایلند ۲۰۲۶ خواهند بود.

تیم ملی فوتبال ساحلی ایران در جام ملت‌های آسیا ابتدا ۲۸ آبان در اولین دیدار خود به مصاف افغانستان خواهد رفت و در ۳۰ آبان و ۲ آذر به ترتیب در برابر ویتنام و لبنان صف آرایی می‌کند.