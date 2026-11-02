مدیر شیلات استان مرکزی از استقرار بزرگترین واحد صنعتی تولید تن ماهی در شهرستان ساوه خبر داد و اعلام کرد که ۸ درصد از ظرفیت تولید این محصول در کشور، در استان مرکزی انجام می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ حسن اکبری، مدیر شیلات استان مرکزی اظهار داشت: در حال حاضر بیش از ۱۳۰ واحد تولید کنسرو ماهی در کشور فعالیت می‌کنند که ظرفیت تولید سالانه آنها به بیش از ۷۰۰ میلیون قوطی تن ماهی می‌رسد.

وی با اشاره به نقش مهم سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در توسعه این صنعت، تأکید کرد که با استقرار بزرگترین واحد صنعتی تولید تن ماهی کشور در شهرستان ساوه، ۸ درصد از کل ظرفیت تولید این محصول در استان مرکزی تأمین می‌شود.

اکبری همچنین به مزایای اقتصادی فرآوری در صنعت شیلات اشاره کرد و افزود: افزایش عمر نگهداری گوشت ماهی تا دو سال، افزایش ارزش افزوده، حذف ضایعات از طریق تبدیل آنها به پودر ماهی و خوراک آبزیان، اشتغال‌زایی بالا و همچنین قابلیت صادراتی گسترده، از جمله دستاورد‌های اصلی این صنعت است.