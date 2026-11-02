به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، فرمانده سپاه ناحیه رودان گفت: انتقال پیام شهدا و ترویج فرهنگ ایثار، شجاعت و مقاومت در میان نسل‌های آینده، مهم‌ترین هدف برگزاری یادواره ۴۳ شهید دانش‌آموز این شهرستان است.

سرهنگ پاسدار حسین جمشیدی افزود: شهدای دانش‌آموز با وجود سن کم و در ۱۳ و ۱۴ سالگی، با ایمان، اخلاص، شجاعت و روحیه ایثارگری راهی جبهه‌های دفاع از میهن شدند و الگویی ماندگار از فداکاری و مقاومت به یادگار گذاشتند.

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وی با تأکید بر ضرورت ترویج فرهنگ بسیجی، ایثار و شهادت در میان دانش‌آموزان گفت: برگزاری یادواره‌های شهدا فرصتی برای بازخوانی رشادت‌های شهیدان و انتقال فرهنگ شجاعت، مقاومت و ازخودگذشتگی به نسل‌های آینده است.