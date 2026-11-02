هنرمند دره‌شهری با استفاده از الیاف گیاهی برگ نی، یازده نوع محصول صنایع دستی تولید و روانه بازار مصرف می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ خانم «کائیدی» هنرمند دره‌شهری با تکیه بر مهارت و خلاقیت خود، محصولات متنوعی از الیاف گیاهی تولید می‌کند که به گفته او، علاوه بر معرفی ظرفیت‌های صنایع دستی منطقه، زمینه‌ای برای توسعه مشاغل خانگی فراهم کرده است.

تولیدات خانم کائیدی توانسته هنر‌های بومی دره‌شهر را به بازار‌های هدف گسترده‌تری عرضه کند و گامی در جهت رونق اقتصاد محلی و اشتغال خانگی در استان ایلام باشد.