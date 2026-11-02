هم‌زمان با فرارسیدن یوم‌الله ۱۳ آبان، روز ملی مبارزه با استکبار جهانی و روز دانش‌آموز، راهپیمایی بزرگ ۱۳ آبان با حضور اقشار مختلف مردم در اصفهان برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان اعلام کرد راهپیمایی یوم الله ۱۳ آبان با شعار محوری مراسم میثاق با شهیدان، نه سازش، نه تسلیم، نبرد با استکبار چهارشنبه سیزدهم آبان ماه ساعت ۹ صبح در میدان تاریخی حضرت امام خمینی (ره) برگزار می‌شود.

سخنران این مراسم یار همیشگی شهید حاج قاسم سلیمانی است.

دراین این اطلاعیه از عموم مردم انقلابی و همیشه در صحنه اصفهان، دانش‌آموزان، دانشجویان و خانواده‌های معظم شهدا دعوت شده با حضور پرشور خود در این مراسم، بار دیگر همراهی و همبستگی خود را به نمایش بگذارند.