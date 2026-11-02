افزایش هزینه نهاده‌ها، دارو، واکسن و حامل‌های انرژی در کنار کاهش قدرت خرید خانوارها، صنعت مرغداری را با چالش اقتصادی روبه‌رو کرده است؛ شرایطی که به گفته رئیس هیئت‌مدیره اتحادیه مرغداران استان البرز، ادامه تولید با نرخ‌های نامتناسب با قیمت تمام‌شده را برای مرغداران فاقد توجیه اقتصادی کرده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز البرز ، شعبانی ، ئیس هیئت‌مدیره اتحادیه مرغداران استان البرز در برنامه زنده رادیویی «رهیافت» صدا و سیمای استان با اشاره به افزایش هزینه‌های تولید مرغ گفت: مرغداران با وجود فشارهای اقتصادی همچنان به فعالیت خود ادامه می‌دهند، اما برای استمرار تولید باید قیمت واقعی تمام‌شده محصول نیز مورد توجه قرار گیرد.

وی با اشاره به تأثیر تغییر سیاست‌های حمایتی و حذف ارز ترجیحی بر صنعت مرغداری افزود: افزایش هزینه‌های تولید از یک سو و کاهش قدرت خرید مردم از سوی دیگر، هم تولیدکنندگان و هم بازار مصرف را تحت تأثیر قرار داده است.

رئیس هیئت‌مدیره اتحادیه مرغداران البرز، کاهش مصرف سرانه مرغ را از پیامدهای افت قدرت خرید خانوارها دانست و گفت: مصرف سرانه مرغ که پیش‌تر حدود ۳۰ تا ۳۲ کیلوگرم در سال برآورد می‌شد، اکنون بر اساس برآوردها ممکن است به حدود ۲۰ کیلوگرم یا کمتر رسیده باشد.

شعبانی تأکید کرد: پایین بودن مقطعی قیمت مرغ در بازار به معنای کاهش هزینه‌های تولید نیست و بازگشت قیمت به سطح متناسب با هزینه تمام‌شده را نباید افزایش غیرمنطقی قیمت تلقی کرد.

وی همچنین افزایش هزینه‌های دارو، واکسن و انرژی را از دیگر فشارهای وارد بر مرغداران برشمرد و خواستار توجه به شرایط اقتصادی تولیدکنندگان برای حفظ ظرفیت تولید و تأمین پایدار مرغ در بازار شد.