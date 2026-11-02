به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران خوزستان گفت: پیکر مطهر شهید والامقام کاپیتان ناصر ابراهیمی نژادان که در پی حمله موشکی و جنایتکارانه دشمن به فیض عظیم شهادت نائل آمد فردا سه شنبه۱۲ آبان ماه ساعت هشت صبح در شهرستان هندیجان برگزار می‌شود.

سیدرضا حسینی با اشاره به اینکه مراسم تشییع و خاکسپاری این شهید گرانقدر از مزار مطهر شهید گمنام به سمت گلزار شهدای شهرستان هندیجان برگزار می‌شود، ادامه داد: از خانواده‌های معظم شهدا، ایثارگران، جانبازان، آزادگان و عموم مردم شهیدپرور استان دعوت می‌شود تا با حضور پرشور خود در این مراسم، ضمن ادای احترام به مقام شامخ این شهید والامقام، با آرمان‌های امام خمینی (ره)، مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) و شهدای انقلاب اسلامی تجدید پیمان کنند.

وی ادامه داد: پیکر پاک شهید مدافع عزت و امنیت ایران اسلامی فردا پس از تشییع در گلزار شهدای شهرستان هندیجان به خاک سپرده می‌شود.