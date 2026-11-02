حضور پرشور طوایف، عشایر و مردم مهاباد در رزمایش سراسری «جانفدایان ایران»، صحنه‌ای از تجلی وحدت اقوام و وفاداری بی‌چون و چرای ملت به میهن اسلامی بود که پیام روشنی از اقتدار ملی و ناامیدی دشمنان در ایجاد تفرقه به گوش رساند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، رزمایش سراسری جانفدایان ایران در شهرستان مهاباد با حضور گسترده مردم، طوایف و عشایر منطقه برگزار شد. این رزمایش که با حضور مقامات رسمی و نظامی برگزار گردید، فراتر از یک نمایش نظامی، به نمادی از پیوند ناگسستنی اقوام ایرانی با میهن خود بدل شد.

وحدت اقوام، سنگر دفاع از میهن

سردار محمدحسین رجبی، فرمانده سپاه شهدای آذربایجان‌غربی، در این مراسم با تأکید بر اهمیت وحدت اقوام، وفاداری مردم به ایران اسلامی را ستود.

وی خاطرنشان کرد که حضور آگاهانه و منسجم ملت در چنین عرصه‌هایی، نه تنها اقتدار ملی را تقویت می‌کند، بلکه مسئولیت خدمتگزاران کشور را در حفظ این وحدت و خدمت به مردم دوچندان می‌سازد.

تجلی قدرت و مهارت

در بخش‌های مختلف این رزمایش، حضور پرشور عشایر منگور و سایر طوایف مهاباد، هیبتی حماسی به مراسم بخشید.

رژه خودرویی و موتوری، نمایش‌های حرکات رزمی و اجرای سرود‌های میهن‌پرستی، شور و اشتیاق حاضرین را برانگیخت و پیامی قاطع از آمادگی همه‌جانبه برای دفاع از کشور ارسال کرد.

محمدصادق امیرعشایری، فرماندار ویژه مهاباد نیز در این مراسم با اشاره به اهمیت این رویداد، بر نقش محوری حضور آگاهانه مردم در حفظ ثبات و اقتدار ملی تأکید کرد.

این رزمایش، یادآور این حقیقت بود که در مهاباد، وحدت میان اقوام، قدرتمندترین سلاح در برابر نقشه‌های تفرقه‌افکنی دشمنان است.