با سرد شدن هوا، استفاده از وسایل گرمایشی در خانه‌ها افزایش پیدا می‌کند؛ وسایلی که اگرچه گرما و آسایش را به خانه‌ها می‌آورند، اما بی‌توجهی به اصول نصب و راه‌اندازی ایمن آنها می‌تواند حوادث جبران‌ناپذیری رقم بزند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، انفجار، آتش‌سوزی و مسمومیت با گاز مونوکسیدکربن، از جمله حوادثی است که هر سال با آغاز فصل سرما، خانواده‌هایی را درگیر می‌کند.

آمار حوادث سال گذشته در استان کردستان نگران‌کننده است؛ پارسال بیش از ۵۷ مورد انفجار و آتش‌سوزی در منازل مسکونی ثبت شده که متأسفانه به جان‌باختن ۶ نفر و مصدومیت ۵۶ نفر منجر شد.

گرمای خانه زمانی آرامش‌بخش است که با ایمنی همراه باشد. سرویس و بررسی وسایل گازسوز، اطمینان از باز بودن مسیر دودکش و سپردن نصب تجهیزات به افراد متخصص، اقداماتی ساده، اما حیاتی برای حفظ جان خانواده‌هاست.