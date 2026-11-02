مسئول برگزاری رویداد نو میدان با بیان اینکه این رویداد با همراهی مدارس و خانواده‌ها در حال انجام است افزود: اجرای سرود، نقاشی، دکلمه خوانی و رجزخوانی از برنامه‌های نو میدان است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، میرشریف افزود: برنامه نومیدان قرار است در شب‌های آینده در مکان‌های مختلف شهر با حضور پرشور دانش آموزان اجرا شود.

مسئول رویداد نو میدان در ناحیه دو آموزش و پرورش یزد هدف از اجرای برنامه نو میدان را ایجاد شور و نشاط بین نوجوانان و دانش آموزان وحضور پرشور آن‌ها در میدان و رقابت سالم بین آنها دانست.



