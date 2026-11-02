سهراب بختیاری‌زاده پیش از مصاف با الشمال قطر گفت: باید با تمرکز بالا به میدان برویم و با تمام وجود برای سه امتیاز تلاش کنیم، چون هر بازی شرایط خاص خودش را دارد.

بختیاری زاده: مقابل الشمال باید با تمرکز به میدان برویم

بختیاری زاده: مقابل الشمال باید با تمرکز به میدان برویم



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، سهراب بختیاری زاده در نشست خبری قبل از دیدار برابر الشمال قطر در هفته چهارم لیگ نخبگان آسیا که سه شنبه در بصره عراق برگزار خواهد شد گفت: وظیفه خودم می‌دانم از مردم بصره که پذیرای ما هستند، تشکر کنم. از مسئولان فرودگاه و فوتبال بصره هم بابت همکاریشان تشکر می‌کنم.

وی ادامه داد: هر دو تیم از هم شناخت کافی دارند به همین خاطر باید با تمرکز به میدان برویم. تیم ما کیفیت لازم و تمرکز لازم برای بازی فردا را دارد.

سرمربی تیم فوتبال استقلال در مورد شناختش از حریف گفت: تیم‌های قطری همیشه تیم‌های قدرتمندی هستند و در دو بازی قبلی ما کمترین اشتباه را داشتیم که پیروز شدیم. باید فردا هم با ضریب اشتباهات پایین کار کنیم. ما می‌توانیم به هر حریفی آسیب بزنیم و امیدوارم که بتوانیم سه امتیاز بازی فردا را کسب کنیم.

سهراب بختیاری زاده ادامه داد: ما قبلا نشان داده‌ایم که تیم بزرگ و با کیفیتی هستیم. می‌دانیم که بازی فردا برای هر دو تیم سخت است.

وی ادامه داد: تنها شباهت الشمال با دو تیم دیگر قطری این است که همه این تیم‌ها قابل احترام هستند. آن دو بازی به تاریخ پیوست و ما به بازی جدید فکر می‌کنیم. باید با تمام وجود برای سه امتیاز تلاش کنیم، چون هر بازی شرایط خاص خودش را دارد.