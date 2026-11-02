اتحادیه صنف طلا، جواهر، نقره و سکه مشهد، در ابلاغیه‌ای رسمی به فعالان این حوزه، نسبت به محدودیت‌های جدید در زمینه عرضه و نمایش محصولات با طرح‌های خاص هشدار داد.

ممنوعیت فروش طلا و سکه‌های دارای طرح‌های پهلوی و (شیر و خورشید) در بازار مشهد

ممنوعیت فروش طلا و سکه‌های دارای طرح‌های پهلوی و (شیر و خورشید) در بازار مشهد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، بر اساس این ابلاغیه که با استناد به دستور اداره اماکن صادر شده است، فروش یا قرار دادن هرگونه محصول از جمله دستبند، پلاک، گردنبند، سکه و سکه‌های یادبود که دارای نقش و طرح‌های متعلق به دوران پهلوی یا طرح «شیر و خورشید» باشند، در بازار مشهد ممنوع اعلام گردید.

این اتحادیه با تأکید بر لزوم رعایت دقیق مقررات، تصریح کرد که در صورت مشاهده هرگونه تخلف در این زمینه، مطابق با قوانین و مقررات جاری با صنفی که اقدام به نمایش یا فروش این محصولات نماید، برخورد خواهد شد.

این تصمیم جدید در پی ضرورت حفظ ضوابط نظارتی و اجرای دستورات انتظامی در اماکن عمومی و مراکز تجاری ابلاغ شده است و فعالان بازار موظف به بازبینی موجودی و ویترین‌های خود جهت مطابقت با این دستور هستند.