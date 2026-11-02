به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛مردم شهرهای جنوب غرب خوزستان در تجمعات شبانه، با حضور در خیابان‌ها و در دست داشتن پرچم جمهوری اسلامی ایران، همبستگی و همراهی خود را با کشور و آرمان‌های انقلاب اسلامی اعلام می‌کنند.

شرکت‌کنندگان در این گردهمایی‌ها با سردادن شعارهای انقلابی، حمایت خود را از رهبری و نیروهای مسلح اعلام کرده و بر حفظ وحدت و انسجام ملی و ایستادگی در برابر تهدیدها تأکید دارند.

آنان همچنین در این تجمعات از تجدید عهد با فرمانده معظم کل قوا و آمادگی برای دفاع از انقلاب و ایران اسلامی تا پای جان سخن می‌گویند.