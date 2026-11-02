به مناسبت هفته بیمه سلامت، موسسه خیریه آوای آرامش با همکاری بهزیستی و دفتر بیمه سلامت، اردوای پزشکی رایگان شامل معاینات تخصصی و توزیع دارو را در روستای صالح‌آباد قرچک برگزار کرد.

ارائه خدمات پزشکی و مشاوره بیمه سلامت به اهالی صالح‌آباد قرچک

ارائه خدمات پزشکی و مشاوره بیمه سلامت به اهالی صالح‌آباد قرچک

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، دانیال جعفری، مدیر موسسه خیریه آوای آرامش، از برگزاری اردوای پزشکی جهادی در روستای صالح‌آباد شهرستان قرچک خبر داد.

وی افزود: این برنامه به مناسبت هفته بیمه سلامت و با همکاری مرکز خیریه آوای آرامش، بهزیستی و دفتر بیمه سلامت شهرستان اجرا شد تا خدمات درمانی رایگان به ساکنان این منطقه ارائه گردد.

جعفری بیان کرد: در این اردوای پزشکی، خدمات تخصصی شامل پزشک عمومی، پزشک قلب و عروق، ارتوپد، طب سنتی، مامایی و چشم‌پزشکی به بیش از ۷۰۰ روستایی ارائه شد.

وی همچنین خاطرنشان کرد که در کنار معاینات تخصصی، دارو‌های مورد نیاز به‌صورت رایگان توزیع شده و خدمات مشاوره در حوزه بیمه سلامت نیز در اختیار روستاییان قرار گرفته است.